Прекъснаха Зверев - Алкарас заради нашествие на пчели (ВИДЕО)

Четвъртфиналът от тенис турнира в Индиън Уелс (САЩ) между Александър Зверев и Карлос Алкарас беше прекъснат заради... нашествие на пчели.

Офанзивата започна в началото на третия гейм, когато при резултат 1:1 Алкарас сервираше и беше наобиколен от рояка. Испанецът реши да изчака с началния удар, обаче броят на нападателите се увеличаваше.

Световният №2 не издържа и избяга към съблекалните, като беше последван от своя съперник.

Съдията на стола Мохамед Лаяни обяви, че играта е спряна заради нашествие на пчели. Докато говореше на микрофона и той беше на път да пострада.

Вижте една от най-странните ситуации в спорта:

The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!!#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB