Sofia Closed! Гришо отпадна още на старта

Григор Димитров отпадна още в първия си мач на турнира Sofia Open за огромно разочарование на зрителите в "Арена Армеец" и всички почитатели на тениса у нас. Той отстъпи с 3:6, 6:7 (3) пред 71-ия в световната ранглиста Иля Ивашка от Беларус.

Двубоят беше от втория кръг, като най-добрият български тенисист почиваше на старта. Представянето на Димитров беше очаквано с огромни надежди. При предишното си участие в турнира преди 5 години той триумфира с титлата.

Мачът на централния корт продължи 1.53 часа. Гришо допусна много грешки, като в нито един момент не водеше в резултата. Ивашка не допусна да бъде пробит въпреки седемте шанса, които се откриха пред Димитров. За сметка на това бившият №3 имаше пет аса, не направи двойна грешка, но играта му беше с повече колебания.

Досега съперниците си бяха разменили по една победа - през 2021 г. Ивашка печели с 2-0 сета, а миналата година в Женева Гришо печели с 6:4, 6:4.

Преди началото на надпреварата Григор коментира, че е побеждавал всички в схемата и не се страхува от никого. Той се намира в тежък период от кариерата си, след като се раздели със своя треньор Данте Ботини.

