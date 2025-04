Спряха тока на Григор Димитров

Сериозен проблем с тока на тенис комплекса в Мадрид сложи "на пауза" на Григор Димитров от втори кръг на турнира.

Българинът имаше сериозна преднина от 6:4, 5:4 срещу квалификанта от Великобритания Джейкъб Фърнли, но неочаквано съдията прати и двамата в съблекалнята.

Причината е спиране на електрозахранването на комплекса. Заради това спря и системата "Ястребово око", с която отскоро се работи и на червени кортове. Тя замени съдиите на линията.

Първоначално стана ясно, че съдията може да се справи в тази ситуация, но се появи нов проблем.

Става дума за камерата "паяк", която снима над корта. Тя бе спряла на доста неудобно за тенисистите място на корта и със сигурност щеше да повлияе на играта.

Така реферът реши да прати и Димитров, и Фърнли в съблекалните, докато проблемите бъдат отстранени.

Двамата откриха програмата на корта, като Димитров започна по вихрен начин - с пробив при първа възможност.

23-годишният Фърнли обаче успя да върне "жеста" и да постигне равенство. Това обаче не го спаси от нов пробив и загуба в първия сет.

През втората част играта бе равностойна в началото. Димитров "дръпна" в резултата след пробив, който британецът върна за 4:5.

Победителят от тази среща ще играе срещу Камерън Нори (Великобритания) или Габриел Диало (Канада).

Players gone off court now at the Madrid Masters 1000.



Match suspended due to power loss, no electricity.



Jacob Fearnley vs Grigor Dimitrov https://t.co/fExihFQqFH pic.twitter.com/q5q3F0zqPp