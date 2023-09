Зверев отново се оказа непреодолим за Гришо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна в полуфиналите на турнира в Чънду (Китай) от сериите АТР 250. Той отстъпи с 0:2 сета (3:6, 6:7/2/) на Александър Зверев за час и 51 минути на корта. За него поражението е седмо в осемте му мача срещу германеца.

Зверев реализира брейк още в началото, а в шестия гейм хасковлията поведе с 40:15 при подаване на съперника, но не се възползва от двете поредни възможности да върне пробива, а в последствие германецът затвори сета, като взе осем от последните десет разигравания в него.

Dimitrov going for the angles@ChengduOpen | #ChengduOpen pic.twitter.com/anQVJ5Cx6Z