44 като SS: Гръмна голям скандал в Германия

Голям скандал разтресе футбола в Германия. Доставчикът на екипировка за националния отбор Adidas обяви, че изтегля от асортимента си фланелката на с номер 44, съобщава Билд.

Причината е очевидна от пръв поглед. Дизайнът на цифрите твърде много наподобява на използваната от нацистите комбинация от букви SS - забранен в Германия символ за паравоенната организация Schutzstaffel по времето на Адолф Хитлер.

"Ще блокираме номер 44 възможно най-бързо. В Adidas работят служители от около 100 нации. Нашата компания се застъпва за насърчаване на многообразието и приобщаването и водим активна кампания срещу ксенофобията, антисемитизма, насилието и омразата във всички форми", посочи говорителят на Adidas Оливер Брюген.

"Всякакви опити за насърчаване на разделението или изключващите възгледи не са част от нашите ценности като марка и категорично отхвърляме всякакви предположения, че това е било наше намерение", гласи още позицията.

