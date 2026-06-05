Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Баща му още продава риба на пазара, синът му може да е следващият галактико на Реал Говори се за трансфер за над 100 милиона

Битката за президентския пост в Реал Мадрид навлиза в решителна фаза. Основният претендент срещу дългогодишния президент Флорентино Перес – 37-годишният Енрике Рикелме – обеща сериозни промени, ако спечели доверието на членовете на клуба.

Рикелме заяви, че ще направи всичко възможно да привлече Арлинг Холанд и Родри на „Бернабеу“. Той дори даде необичайно обещание към феновете – ако не успее да осъществи тези трансфери, лично ще покрие годишния членски внос на 100 000 членове на клуба.

Перес не остана длъжен! Според информации от Испания той вече работи по привличането на Дензъл Дъмфрис и Ибрахима Конате, а същевременно се очаква скоро да стане ясно и бъдещето на треньорския пост, на който вероятно ще се върне Жозе Моуриньо.

Снимка: БГНЕС

В същото време президентът на „белите“ подготвя още един впечатляващ ход на трансферния пазар. Сериозен интерес продължава да има към хърватския национал Йошко Гвардиол, който от дълго време е свързван с Кралския клуб.

Защитникът на Манчестър Сити е сред най-високо оценяваните бранители в световния футбол. Английският клуб плати около 90 милиона евро на РБ Лайпциг през лятото на 2023 г., което го превърна в един от най-скъпите защитници в историята. Сега се говори за оферта от 150 милиона...

Според различни информации самият Гвардиол би бил отворен към евентуален трансфер в испанската столица. Въпреки това Манчестър Сити няма намерение лесно да се раздели с един от основните си футболисти. След края на една изключително успешна ера клубът навлиза в период на промени и ръководството предпочита да запази водещите фигури в състава.

Снимка: БГНЕС

Това обаче рядко е спирало Флорентино Перес. Президентът на Реал Мадрид неведнъж е доказвал, че когато набележи даден играч, е готов да положи всички усилия, за да го доведе на „Бернабеу“. Именно затова евентуален трансфер на Гвардиол остава напълно реалистичен сценарий през следващите трансферни прозорци.

Интересна е и историята зад успеха на хърватския национал. Въпреки че семейството му няма финансови затруднения, баща му Тихомир продължава да работи като търговец на риба. По време на световното първенство в Катар 2022, от което "ватрените" се върнаха с бронз, до Йошко неизменно бяха майка му Саня и сестрите му Франка и Лорена, докато баща му остана в Хърватия, за да работи.

„Това е моят живот. Роден съм в рибарско селище и бях рибар. И до днес работя с риба и съм щастлив“, сподели Тихомир пред хърватски медии тогава.