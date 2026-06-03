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Световен футбол

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bTV Спорт екип

"Искам Барселона да изчезне!"

Пълна лудница в Мадрид преди изборите в Реал

В Мадрид ври и кипи, не заради високите температури, а защото в Кралския клуб предстоят избори. Настоящият президент Флорентино Перес и претендентът Енрике Рикелме, който обещава всичко, се борят за трона на най-големия клуб в света, а сега последният предприе фронтална атака, като заяви, че би искал Барселона да не съществува.

Рикелме направи шокиращи изявления за най-големия съперник на Реал, заявявайки, че би бил щастлив, ако Барселона изпадне, и дори ако клубът напълно престане да съществува.

Коментирайки случая „Негрейра“, в който каталунците са обвинени в подкупване на съдии, Рикелме зае безкомпромисна позиция. Въпреки че все още не са представени конкретни доказателства за купуване на мачове, мадридирстите настояват за пълно разследване, а Енрике смята, че каталунският клуб трябва да понесе тежки последици.

"Искам да изпаднат! Това би ме направило много щастлив. Искам да изчезнат. И това не би ме притеснявало. Ще стане ли Ла Лига скучна? Не ме интересува", каза Рикелме.

Обещанията на Рикелме: Хааланд, Родри, Витиня и Раул

Предизборните му обещания са грандиозни. Той твърди, че вече има споразумение за привличането на звездите на Манчестър Сити Арлинг Холанд и Родри, а в случай на победа обявява и трансфера на Витиня от ПСЖ. Освен това планира ново бъдеще за легендата Раул Гонсалес.

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"Ако бъда избран, Раул ще бъде спортен директор на Реал Мадрид. За да заеме някой тази позиция, той трябва да е легенда на клуба. Никой не познава Реал по-добре от него", обясни 37-годишният милионер.

Изборите за Реал Мадрид са насрочени за 7 юни. Въпреки че Флорентино Перес е абсолютният фаворит, Рикелме базира кампанията си на идеята, че клубът се нуждае от радикални промени.

Снимка: Reuters

Неговите изявления предизвикаха буря в испанската общественост, особено в Каталуния, където съобщенията за „изчезването на Барселона“ се считат за преминаване на границата на спортното съперничество. Някои медии оценяват, че с този ход Рикелме се опитва да спечели най-радикалните фенове на "белия балет".

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