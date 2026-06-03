Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Искам Барселона да изчезне!" Пълна лудница в Мадрид преди изборите в Реал

В Мадрид ври и кипи, не заради високите температури, а защото в Кралския клуб предстоят избори. Настоящият президент Флорентино Перес и претендентът Енрике Рикелме, който обещава всичко, се борят за трона на най-големия клуб в света, а сега последният предприе фронтална атака, като заяви, че би искал Барселона да не съществува.

Рикелме направи шокиращи изявления за най-големия съперник на Реал, заявявайки, че би бил щастлив, ако Барселона изпадне, и дори ако клубът напълно престане да съществува.

Коментирайки случая „Негрейра“, в който каталунците са обвинени в подкупване на съдии, Рикелме зае безкомпромисна позиция. Въпреки че все още не са представени конкретни доказателства за купуване на мачове, мадридирстите настояват за пълно разследване, а Енрике смята, че каталунският клуб трябва да понесе тежки последици.

"Искам да изпаднат! Това би ме направило много щастлив. Искам да изчезнат. И това не би ме притеснявало. Ще стане ли Ла Лига скучна? Не ме интересува", каза Рикелме.

Обещанията на Рикелме: Хааланд, Родри, Витиня и Раул

Предизборните му обещания са грандиозни. Той твърди, че вече има споразумение за привличането на звездите на Манчестър Сити Арлинг Холанд и Родри, а в случай на победа обявява и трансфера на Витиня от ПСЖ. Освен това планира ново бъдеще за легендата Раул Гонсалес.

"Ако бъда избран, Раул ще бъде спортен директор на Реал Мадрид. За да заеме някой тази позиция, той трябва да е легенда на клуба. Никой не познава Реал по-добре от него", обясни 37-годишният милионер.

Изборите за Реал Мадрид са насрочени за 7 юни. Въпреки че Флорентино Перес е абсолютният фаворит, Рикелме базира кампанията си на идеята, че клубът се нуждае от радикални промени.

Снимка: Reuters

Неговите изявления предизвикаха буря в испанската общественост, особено в Каталуния, където съобщенията за „изчезването на Барселона“ се считат за преминаване на границата на спортното съперничество. Някои медии оценяват, че с този ход Рикелме се опитва да спечели най-радикалните фенове на "белия балет".