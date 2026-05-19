22 години по-късно: Арсенал отново е шампион! (ВИДЕО)

Кръг преди края на сезона в английската Висша лига

Арсенал е шампион на Англия за първи път от 2004 г. насам! "Артилеристите" спечелиха титлата кръг преди края на сезона във Висшата лига, след като Манчестър Сити направи 1:1 с Борнемут като гост.

На Виталити Стейдиъм, Борнемут поведе в 39' чрез Ели Крупи-младши. Сити изигра слаб мач и се добра само до равенство - в петата от седемте минути добавено време се разписа Арлинг Холанд.

Така Арсенал е недостижим на върха с актив от 82 точки, пред Сити със 78. Борнемут заема шестата позиция с 56 точки.

В Англия: Пеп Гуардиола напуска Сити след края на сезона

В 38-ия кръг Сити приема Астън Вила, Арсенал ще прекъсне празненствата си за кратко заради гостуване на Кристъл Палас, а Борнемут ще преследва европейската си мач при визитата на Нотингам Форест.

За първи път от Непобедимите насам

Предишният триумф на Арсенал с трофея във Висшата лига е от незабравимия за "артилеристите" сезон 2003/2004. Тогава, воден от легендата Арсен Венгер, тимът стана шампион без загуба - 26 победи и 12 равенства. По този начин Тиери Анри и компания си извоюваха прозвището Непобедимите.

Сега обаче Арсенал на Микел Артета може да оформи паметен дубъл, тъй като на 30 май в Будапеща (Унгария) му предстои финал в Шампионската лига срещу действащия №1 на Стария континент - Пари Сен Жермен.

Двубоя ще можете да гледате пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG, както и да следите на живо тук - на btvsport.bg.

