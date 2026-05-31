ПСЖ без Мбапе: Шампион на Европа, а той остана с трохите

Иронията е болезнена

Reuters

Тръгна си като най-голямата звезда на ПСЖ, убеден, че пътят към върха на Европа минава през Реал Мадрид. Само година по-късно съдбата му поднесе жесток обрат.

Докато Килиан Мбапе преследваше мечтата си в Испания, ПСЖ не просто оцеля без него – парижани покориха Европа и написаха най-славната страница в историята на клуба.

Отборът, който мнозина отписаха след раздялата с французина, се превърна в истинска машина за победи. Вместо да рухне без своята суперзвезда, ПСЖ заигра като колектив и достигна върха, за който Мбапе мечтаеше с години.

Иронията е болезнена – играчът, който напусна в търсене на Шампионската лига, гледа как бившият му клуб триумфира на европейския връх без него. Футболът рядко прощава, а понякога пише сценарии, които дори най-смелите режисьори не биха измислили.

ФАКТФАЙЛ
* ПСЖ спечели втората си поредна европейска титла снощи с победа над Арсенал на финала на Шампионската лига, потвърждавайки, че след напускането на най-голямата си звезда, са се превърнали в още по-силен и организиран отбор.
* В същото време колекцията от трофеи на Мбапе в Реал Мадрид остана забележително скромна.
* Французинът е спечелил Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа, откакто пристигна на „Бернабеу“, което за повечето играчи би било чудесно начало на приключението в новия клуб...

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц

Срещата по минути

118′ Жълт картон за Нуно Мендес
106′ Илия Забарни влезе на мястото на Маркиньос
106′ Лукас Лопес Бералдо е сменен от Витор Ферейра
Жълт картон за 103′
Жълт картон за Деклан Райс 103′
Жълт картон за Виктор Гьокерес 98′
95′ Уорън Заир Емери влезе на мястото на Фабиан Руис
Мартин Зубименди е сменен от М. Луис-Скели 91′
Еберечи Езе влезе на мястото на Кай Хаверц 91′
90+6′ Жълт картон за Микел Артета
90+6′ Гонсало Рамос е сменен от Усман Дембеле
90+6′ Жълт картон за Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Мартинели е сменен от Леандро Тросар 83′
Нони Мадуеке е сменен от Букайо Сака 83′
83′ Брадли Баркола влезе на мястото на Хвича Кварацхелия
Jurriën Timber е сменен от Кристианска комар 66′
Виктор Гьокерес е сменен от Мартин Одегаард 66′
65′ Точно изпълнение на Усман Дембеле.
Жълт картон за Букайо Сака 54′
Кристианска комар получи жълт картон 46′
Габриел не успя да преодолее вратаря.
Лукас Лопес Бералдо превърна дузпата в гол.
Мартинели е точен от бялата точка.
Ахраф Хакими превърна дузпата в гол.
Деклан Райс прати топката в мрежата.
ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си 6′
Нуно Мендес пропусна от бялата точка.
Еберечи Езе пропусна от бялата точка.
Desire Doue е точен от бялата точка.
Виктор Гьокерес спечели дуела с вратаря.
Гонсало Рамос се разписа.
