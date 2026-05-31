ПСЖ без Мбапе: Шампион на Европа, а той остана с трохите

Тръгна си като най-голямата звезда на ПСЖ, убеден, че пътят към върха на Европа минава през Реал Мадрид. Само година по-късно съдбата му поднесе жесток обрат.

Докато Килиан Мбапе преследваше мечтата си в Испания, ПСЖ не просто оцеля без него – парижани покориха Европа и написаха най-славната страница в историята на клуба.

Отборът, който мнозина отписаха след раздялата с французина, се превърна в истинска машина за победи. Вместо да рухне без своята суперзвезда, ПСЖ заигра като колектив и достигна върха, за който Мбапе мечтаеше с години.

Иронията е болезнена – играчът, който напусна в търсене на Шампионската лига, гледа как бившият му клуб триумфира на европейския връх без него. Футболът рядко прощава, а понякога пише сценарии, които дори най-смелите режисьори не биха измислили.

ФАКТФАЙЛ

* ПСЖ спечели втората си поредна европейска титла снощи с победа над Арсенал на финала на Шампионската лига, потвърждавайки, че след напускането на най-голямата си звезда, са се превърнали в още по-силен и организиран отбор.

* В същото време колекцията от трофеи на Мбапе в Реал Мадрид остана забележително скромна.

* Французинът е спечелил Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа, откакто пристигна на „Бернабеу“, което за повечето играчи би било чудесно начало на приключението в новия клуб...

