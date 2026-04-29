Пеп размени "Междузвездните войни" в Париж с мач от трета дивизия
Пеп Гуардиола размени деветте гола от зрелището ПСЖ Байерн за мач в английската трета дивизия. Да, правилно прочетохте.

Докато половината футболен свят се изкефи на 5:4 в Шампионската лига, мениджърът на Манчестър Сити реши да направи това, което никой не очакваше.

Може би на следващата си пресконференция каталунецът ще разкрие причините, поради които в крайна сметка прекара вторник вечерта сред 8884 зрители на "Еджли Парк" в Стокпорт (на около 10 километра от Манчестър).

Резултатът? Мини-сензация: вече изпадналият Порт Вейл би 2:1 и развали плановете на Стокпорт за плейофите. Драма, но без червен килим.

Този резултат не позволи на Стокпорт да си гарантира място в плейофите за промоция и всичко ще трябва да се реши в следващия, последен кръг на D3.

За повечето хора този скромен клуб е известен благодарение на Роби Уилямс. Порт Вейл дори веднъж се появи във FIFA 2000, ранна част от футболния симулатор това беше условието на поп иконата в замяна на използването на сингъла му It's Only Us в играта.

Пеп обича долните дивизии. Ето защо обожава ФА Къп. През февруари коментира: Предпочитам да играя у дома, но един от най-хубавите спомени, които ще имам от тази страна, са гостуванията ни срещу клубове от Лига 1 или Лига 2 (третата и четвъртата дивизия на английската футболна пирамида). Винаги беше невероятно. Когато пристигнеш на стадиона и всички фенове започват да пеят: Кой си ти? Тази атмосфера ще помня това завинаги."

