Флорентино Перес влезе в разправия с фенове (ВИДЕО)

Напрежение по време на двубоя срещу Овиедо

Президентът на Реал Мадрид - Флорентино Перес, влезе в разправия с фенове на кралския клуб по време на домакинството на Овиедо от междинния 36-и кръг на испанската Ла Лига.

Около първия съдийски сигнал силният човек в гранда се скара с привърженици, заели местата си на стадиона точно под неговата ложа.

Малко по-късно - в осмата минута, стюардите иззеха плакати с надписи "Флорентино, махай се вече" и "Флорентино - виновник".

Кралско напрежение

Преди два дни Перес направи взривоопасно изявление на извънредна пресконференция в Мадрид, където категорично отхвърли възможността да подаде оставка и атакува остро медиите и опонентите си.

"Няма да си тръгна. Ако искат да ме махнат, ще трябва да го направят с оръжие", отсече Перес.

79-годишният бос обяви, че свиква избори в клуба и ще се кандидатира отново, защото срещу него и клуба се водела "организирана антимадридска кампания".

"Пуснаха слухове, че имам рак в терминален стадий. Напълно здрав съм и още съм президент на Реал", заяви той.

Флорентино изтъкна, че по негово време клубът е спечелил 66 трофея във футбола и баскетбола, включително 7 Шампионски лиги, и предизвика критиците си: "Ако смятат, че са по-добри - нека се явят на изборите."

Перес говори и за боя в съблекалнята между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени.

"Такива неща се случват всяка година. Не е нищо ново. Но проблемът е, че се изнася наяве. По-лошо е от самата битка. Извършва се от онези, които искат да навредят на клуба. Оставете вътрешните врагове на мен. Ще решим външните по законен път. Журналистите нямат власт, хората са умни.", коментира ръководителят.

 
