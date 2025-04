Две победи делят Ливърпул от титлата

Ливърпул е на две победи от 20-ата си титла в Англия! Мърсисайдци спечелиха с 2:1 срещу гостуващия Уест Хем в мач от 32-ия кръг на Висшата лига. Тимът на Арне Слот измъкна трите точки в 89', когато бе точен капитанът Върджил ван Дайк.

На Анфийлд Ливърпул започна вдъхновено след грешната стъпка на Арсенал вчера - 1:1 с Брентфорд.

"Червените" поведоха в 18' чрез Луис Диас, който оползотвори подаване на удължилия договора си Мохамед Салах. Асистенцията е под №18 за египтянина във Висшата лига за сезона, като той влезе в историята, превръщайки се в играча с най-много голови участия в рамките на една кампания - 45.

До почивката Карлос Солер и Мохамед Кудус от гостите бяха спрени от вратаря Алисон. Ливърпул нямаше загуба в предишните 152 домакинства, в които водеше на полувремето.

"Чуковете" изравниха в 86' с автогол на Андрю Робъртсън след грешка на Ван Дайк. Последният обаче се реваншира минута преди изтичането на редовното време, отбелязвайки с глава след центриране на Алексис МакАлистър от корнер.

Така нидерландският бранител донесе 36-ия успех за Ливърпул от 50 мача под ръководството на Арне Слот. Уест Хем пък остава с едва една победа в последните си 58 гостувания на Анфийлд.

С успеха Ливърпул събра 76 точки на върха - 13 пред Арсенал. Уест Хем вече е 17-ти с 35 точки и приема последния Саутхемптън в следващия кръг, докато Ливърпул гостува на друг закъсал - Лестър.

