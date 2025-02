Евертън спъна Ливърпул в инфарктно последно дерби на "Гудисън"

Евертън спря Ливърпул в инфарктно последно дерби на "Гудисън Парк"! "Карамелите" стигнаха до 2:2 в края на битката за Мърсисайд - отложен мач от 15-ия кръг в английската Висша лига.

Тимът на Дейвид Мойс откри резултата в 9' с гол на Бето, а Ливърпул възстанови бързо равенството чрез световния шампион Алексис Макалистър.

27th goal of the season for Mo Salah, 46 G/A in all competitions for Liverpool star.



…and he points at the badge. pic.twitter.com/ZjGtJbgpKL