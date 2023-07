Гаф на MLS: Представиха Бускетс със снимка на футболист от Реал Мадрид

Второто голямо попълнение за Интер Маями, след Лионел Меси, е Серхио Бускетс, който снощи бе представен като нов играч на тима на Дейвид Бекъм.

За участие в церемонията и от MLS положиха усилия да представят един от най-трофейните играчи от Европа, като нов член на футбола в САЩ, но допуснаха огромен гаф.

Администраторът на официалния Twitter акаунт на MLS се опита да извади всички трофеи, които Серхио е спечели в кариерата си, като искаше да го представи с изречението:

"Всичко, което прави, е да завладява!"

All he does is win.pic.twitter.com/clx6nnznbc