И Ливърпул удари Сити, Гуардиола забрави какво е победа

12 минути преди края обаче Рубен Диаш фаулира Луис Диас в наказателното поле, а Салах реализира дузпата, за да сложи точка на спора - 2:0. За египетската звезда на мърсисайдци това е 13-о голово участие в последните му 11 мача като титуляр срещу Сити.

36 - Mohamed Salah has scored and assisted in a Premier League game for the 36th time; the joint-most by a player in the competition’s history, equalling Wayne Rooney’s record (36). King. pic.twitter.com/2RZVfB5mtz