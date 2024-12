И "орлите" накълваха Манчестър Сити

На Селхърст Парк домакините шокираха Сити с гол на Даниел Муньос още в 4'. Колумбийският бранител се разписа във втори пореден мач, след като през седмицата донесе успеха срещу новака Ипсуич (1:0).

Most Premier League goals scored for Man City under Pep Guardiola: 85 - Raheem Sterling (194 games) 82 - Sergio Aguero (125 games) 76 - Erling Haaland (81 games) It won't be long before Erling tops this list. pic.twitter.com/bCME5J0NrR

Илкай Гюндоган бе спрян от напречната греда, преди в другия край Рубен Диаш да блокира в последния момент Джеферсон Лерма. Стигна се до 68', когато Арлинг Холанд изравни, възполвайки се от пас на Матеуш Нунеш. Попадението е под №13 за норвежеца във Висшата лига за сезона.

Палас излезе отново напред в резултата в 56' чрез Максенс Лакроа, който се извиси при корнер и отбеляза с глава - 2:1.

Rico Lewis became just the second Man City player to score and be sent off in a Premier League game under Pep Guardiola after Raheem Sterling vs. Bournemouth in 2017.



All three of this Premier League goals have now come against Crystal Palace.