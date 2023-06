Ибра окачи бутонките, сбогува се с футбола през сълзи (ВИДЕО)

"Време е да кажа сбогом на футбола, не на вас". Това бяха думите, с които легендата Златан Ибрахимович обяви пред тифозите на любимия Милан, че слага край на кариерата си на 41 години.

Шведският таран изнесе емоционална реч след последния шампионатен двубой на "росонерите" - победа с 3:1 срещу Верона, и се просълзи под бурните аплодисменти на феновете, изпълнили Сан Сиро.

Ибрахимович, който за пореден път бе извън групата поради контузия, беше изпратен като герой от публиката, ръководители и съотборници.

Zlatan Ibrahimović:



"The time has arrived to say goodbye".



We will miss you, forever and



Good luck in retirement pic.twitter.com/vF0w3kCKU9