Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси - Ламин, най-добрият финал! Скалони направи правилните смени, тези на Тухел не бяха удачни

"Нито Мбапе, нито Холанд, нито Роналдо, нито Кейн, нито Винисиус, нито Модрич! На големия финал ще бъдат Меси и Ламин, след като аржентинецът направи две асистенции, за да обърне полуфинала срещу Англия (2:1).

Отборът на Скалони се нуждаеше само от 15 минути, за да промени хода на мача и да спечели. Аржентина е отборът, който най-добре управлява последните моменти и знае как да играе при неблагоприятен резултат, като се справя с напрежението в своя полза.

Той имаше безценната помощ на Тухел, немският треньор на английския отбор, който смени Гордън, голмайстора на Англия, и пусна защитник...

Англия игра добър футбол, докато не вкара гола си. А след това се изправи срещу най-добрия отбор в последните минути. Скалони направи правилните смени и подобри представянето на тима си. Смените на Тухел не бяха удачни. На световно първенство дори малки грешки могат да бъдат много скъпоструващи. И Аржентина знае това.

Отборът на Меси живее в постоянно състояние на бдителност, винаги поддържайки високо ниво на интензивност. Хората на Скалони са изковани да се съпротивляват, да се борят, да реагират, да вярват, че нищо никога не е наистина загубено. Те са отбор от сурови емоции, които знаят отлично как да играят с умение, опит и решителност в последния момент. Няма и следа от арогантност на терена, но няма и секунда слабост. Те са отборът на устойчивостта.

Меси е знаменосецът. Когато играта стане трудна, номер 10 се завръща, за да носи отбора на гърба си, в краката си и с глава. Две от асистенциите му доведоха до голове, но отношението му е решително и заразително. Той обръща нещата и всички следват примера му. Беше трогателно да чуя как Лаутаро си спомня за баща си през сълзи и казва, че винаги е мечтал да отбележи гол.

Меси срещу Ламин. Това ще бъде най-добрата демонстрация на най-добрия наследник. Най-очакваният дуел. Двама играчи, вкусили от славата с цветовете на Барселона, ще се изправят срещу националните си отбори в истински финал", пише в своя коментар за mundodeportivo.com. Санти Нола.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.