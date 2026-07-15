Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нощ на ужасите за Ламин Ямал - охраната предотврати обир Докато празнува победата над Франция Снимка: Reuters

Само часове след класирането на Испания за финала на световното първенство през 2026 г. домът на една от най-големите звезди на „Ла Фурия“ – Ламин Ямал – е станал мишена на дръзък опит за обир.

Инцидентът се е разиграл около 4:00 часа сутринта в луксозния квартал на Есплугес де Льобрегат, малко след победата на Испания с 2:0 над Франция в полуфиналния сблъсък.

Според информация на La Vanguardia, охранител, нает да пази имота на младия футболист, е забелязал чрез камерите за видеонаблюдение двама маскирани мъже, които се опитвали да прескочат оградата на къщата. Единият бил облечен изцяло в черно, а другият – в сиви дрехи, като и двамата носели балаклави.

След като разбрали, че са засечени от охраната, предполагаемите извършители незабавно се отказали от намеренията си, прескочили обратно оградата и избягали в неизвестна посока.

Частната охрана веднага е подала сигнал до полицията, която е започнала разследване по случая и издирва заподозрените.

Испанските медии съобщават още, че в същата сутрин в същия престижен жилищен комплекс са били извършени още два обира. Засега властите не могат да потвърдят дали всички инциденти са дело на една и съща престъпна група.

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