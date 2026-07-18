Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шокиращо съвпадение: Името на Ламин Ямал е скрито в това на Меси! Случайност ли е?

В света на футбола случайностите често се превръщат в легенди. Но понякога съвпаденията са толкова много, че дори най-скептичните започват да се питат дали става дума единствено за късмет. Именно такава е историята, която свързва Лионел Меси и новата сензация на световния футбол – Ламин Ямал.

Всичко започва със снимката, която обиколи света. На нея младият тогава Лионел Меси държи на ръце бебе по време на благотворителна фотосесия. Години по-късно се оказва, че това дете е Ямал - момчето, което днес е сочено за едно от най-големите футболни явления на своето поколение.

Истинското удивление обаче идва от поредицата съвпадения, които продължават да се натрупват между двамата.

Снимка: Reuters

Подобно на Меси, Ямал израства в школата на Барселона - прочутата Ла Масия. И двамата правят пробив в първия отбор в изключително ранна възраст. Преди да облече емблематичната десетка, младият талант носи фланелката с номер 19 - същия номер, с който Меси се утвърждава като бъдещата звезда на каталунците.

Паралелите не спират дотук. И двамата се превръщат в ключови фигури както за Барселона, така и за националните си отбори. А кулминацията на тази необичайна връзка идва на световната сцена, където съдбата ги изправя един срещу друг във финал на световно първенство.

Снимка: Reuters

Любителите на футболната символика откриват още една любопитна подробност. Ако се вземат първите две букви от трите имена на Лионел Андрес Меси - LI, AN и ME - и се подредят, се образува името LAMINE. На пръв поглед това изглежда като дребна игра на букви, но за мнозина е поредният елемент от невероятната поредица съвпадения.

Разбира се, подобни истории не могат да бъдат доказателство за съдба или предопределеност. Но те добавят още един романтичен щрих към утрешния финал на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада - Ламин на 19, а Лионел на 39, на 19 юли...

Колаж: Yahoo

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