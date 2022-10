Играч за 30 млн. евро прехвърли стадиона, удари кола

"Тотнъм" успя да осъществи обрат и да стигне до 3:2 при гостуването си на "Борнемут", но истинското попадение в мача бе на Емерсон Роял.

В края на първото полувреме бразилецът получи една топка и стреля, но топката премина над вратата, прелетя над трибуните, а английските медии съобщават, че се е ударила в кола на паркинга пред стадиона.

Припомняме, че "шпорите" похарчи 30 милиона евро за десния бек това лято.

Royal has no football brain whatsoever, I never thought I'd see a worse player than Aurier but somehow and in some way Tottenham have duely obliged - Get this clown out of our club #coys #royal #bournemouth #2-3 #spurs #coys #emerson pic.twitter.com/Db44E6Uqku