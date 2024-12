Избраха Кристиано Роналдо за №1 в Близкия Изток

Нападателят на Португалия и Ал Насър Кристиано Роналдо спечели наградата Globe Soccer Awards за най-добър играч в Близкия изток за 2024 г. CR7 печели приза за втора поредна година.

За наградата претендираха още Сергей Милинкович-Савич (Ал Хилал), Рияд Марез (Ал Ахли), Салем Ал Даусари (Ал Хилал), Мурад Батна (Ал Фатех), Каку (Ал Аин) и Суфян Рахими (Ал Аин).

39-годишният Роналдо вкара 35 гола в 31 мача за Ал Насър през 2024 г. Той играе за саудитския клуб от януари 2023 г. и печели по 200 млн. евро на сезон.

SIUUUUUUUUUCristiano Ronaldo takes home the Best Player in the Middle East at the Globe Soccer Awards#beINSPORTS #CristianoRonaldo #GlobeSoccerAwards pic.twitter.com/IU0abmghE2