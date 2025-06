Юрген Клоп скочи на ФИФА: Безумие! Най-лошата идея във футбола

Юрген Клоп изобщо не харесва новият формат на световното клубно първенство и никак не го крие. Германският специалист отправи остри критики към ФИФА за промените в шампионата.

"Това е най-лошата идея, въведена някога във футбола. Аргументът за парите, получени от участие, е безумие, защото не се отнася за всички клубове. Миналата година имахме Копа Америка и Евро. Тази година имаме световно клубно първенство, а догодина – световното първенство. Това означава, че няма реално време за възстановяване на играчите – нито физическо, нито психическо", заяви бившият мениджър на Ливърпул в интервю за Die Welt.

