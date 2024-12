Капитанът на Сити се оплака от жесток онлайн тормоз (СНИМКИ)

По-строги мерки срещу расизма в социалните мрежи. Това поиска капитанът на Манчестър Сити Кайл Уокър, след като беше обиждан на расова основа след поражението на „гражданите“ с 2:0 от Ювентус в Шампионска лига.

Англичанинът изигра пълни 90 минути в Торино при седмата загуба на Сити в последните 10 мача.

34-годишният бранител отправи призива си в пост в социалната мрежа. Той публикува скрийншот на расистко съобщение, което е получил от фен след мача.

"Никой никога не трябва да бъде обект на подли, расистки и заплашителни обиди, каквито аз получих онлайн снощи. Instagram и властите трябва да забранят това да се случва в името на всички, които страдат от такъв тормоз. Това никога не е приемливо.“ – сподели Уокър в своя акаунт.

Kyle Walker on Instagram: “This is unacceptable”.



Man City are prepared to support Walker, as their statement confirmed. pic.twitter.com/ghtr2D5PAM