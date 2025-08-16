Те идват в Кърджали: Ултраси на Ракув биха израелци заради транспарант (ВИДЕО)

Екшън, обиди и бой в последния мач на следващия съперник на Арда в пресявките за Лигата на конференциите!

Ултраси на Ракув Ченстохова - тима, с който българският представител в Европа ще спори за място в третия по сила европейски клубен турнир, се забъркаха в скандал след като отборът отстрани Макаби Хайфа в третия квалификационен кръг.

В късните часове на четвъртък, 14 август, напрежението ескалира до бой, а полицията трябваше да се намесва.

Клипът

В социалните мрежи се появи кратко видео, на което се вижда как фенове на поляците атакуват автобус с агитката на израелския тим.

Според публикации, става дума за изненадващо нападение на магистралата в Унгария, където Макаби домакинства.

Наложило се е полицията да се намесва. Не се съобщава дали има пострадали.

Транспарантът

Смята се, че конфликтът е почнал от транспарант на трибуните по време на мача.

Израелската агитка издигна надпис "Убийци от 1939". Именно той вбеси поляците. По време на Втората световна война холокостът убива милиони евреи, но част от тях са и поляци. Смята се, че са около 3 милиона души.

Skandaliczny transparent izraelskich kibiców podczas meczu Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa: pic.twitter.com/chZlelUYuv — OficjalneZero (@OficjalneZero) August 14, 2025

От УЕФА вече започнаха дисциплинарно разследване срещу израелските привърженици заради транспаранта.

Не закъсня и реакцията на властта в Полша. Самият президент на страната Карол Навроцки, който преди политическата си кариера бе доста близък до най-крайните фенове на Легия Гданск, също се изказа.

"Скандалният транспарант, издигнат от феновете на Макаби, обижда паметта на полските граждани, които са жертви на Втората световна война. В това число и три милиона евреи", заяви той.

Смята се, че израелският надпис е отговор на друг такъв, издигнат от поляците в първия мач. Той гласеше "Израел убива, а светът мълчи" и бе насочен към ударите в Сирия и ивицата Газа.

Те идват у нас!

Същите тези полски ултраси на Ракув, ще пристигнат у нас за мача срещу Арда на 28 август. Той ще се играе на стадиона в Кърджали, като се очакват 11 000 по трибуните.

Срещата ще е реванш след първия мач в Полша на 21 август.

Победителят си осигурява място в основната фаза на Лигата на конференциите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK