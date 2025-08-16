bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ФК Несебър призова да не наричат "наркоман" младежа, блъснал петима с АТВ

Майка и дете са в реанимация след случая

ФК Несебър призова да не наричат "наркоман" младежа, блъснал петима с АТВ

Футболен клуб Несебър излезе с позиция заради тежкия инцидент в Слънчев бряг, който прати в реанимация жена и дете. 

Управлявайки АТВ и в опит да избегне сблъсък в автомобил, 18-годишният футболист на Несебър Николай Бургазлиев, се врязва в тълпата на пешеходната зона. 

От клуба му заявиха, че съчувстват на пострадалите и призоваха да не се "лепят етикети" върху играча като "наркоман" и "деградирал младеж".

Позиция

Бургазлиев е юноша на третодивизионния тим. В позицията, подписана от Недялко Москов - председател на Управителния съвет на Несебър, се казва, че футболистът е "добро момче"

От клуба са категорични, че не търсят "замитане под килима".

"Уважаеми приятели на ОФК Несебър,

Вчера (14 август) в нашия град се случи изключително тежък инцидент. Петима души пострадаха, блъснати от атракционно АТВ. Двама от тях са в критично състояние – 5-годишно детенце и неговата майка. Всички в ОФК Несебър се молим те да избегнат леталния край и да успеят да се възстановят напълно, колкото и утопично да звучи това в настоящия момент. Вярваме, че трябва да се вземат крути мерки за предотвратяването на подобни инциденти.

Същевременно искаме да споделим и нашите впечатления от Никола Бургазлиев, който е управлявал АТВ-то. 18-годишният младеж е юноша на ОФК Несебър. Всички в клуба имаме преки впечатления от него и сме на мнение, че е неконфликтно момче, отзивчиво и винаги готово да подаде ръка на нуждаещ се от нея. Освен като добър футболист, ние го познаваме и като добър човек. Разбира се, че при подобен трагичен инцидент е най-лесно да посочим някого с пръст, в случая – Никола. Смеем да твърдим, че всички квалификации, изречени по негов адрес след вчерашния ден, най-меките от които са „наркоман“ и „деградирал младеж“, не отговарят на истината.

Причините за инцидента може да са много, като прекрасно осъзнаваме, че нито една от тях не може и не бива да омаловажава тежестта му и всичко да се замита под килима. От ОФК Несебър единствено призоваваме да не се „лепят“ предварително „диагнози“ и присъди на Никола. Нека оставим компетентните органи да си свършат и работата и чак след приключване на целия следствен процес и издаване на присъдата, да казваме кой е виновен и кой – не.

Председател на УС на ОФК Несебър

Недялко Москов"

Състоянието

Бургазлиев е ударил 35 годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа – на 6 и 12 години. След това блъска и 49-годишен служител от хотел и накрая спира във фасадата на сграда.

„Не искам пари, а справедливост“: Как инцидент с АТВ преобърна живота на една млада жена?

В критично състояние остават майката и 4-годишното дете. 

Тестовете на футболиста за алкохол и наркотици са отрицателни. Той има шофьорска книжка от 3 месеца и е син на полицейски служител.

