Всичко или нищо! Къде и кога да гледате най-важния мач на България?

Българският национален отбор по баскетбол излиза за най-важния си мач днес, 16 август!

В Ботевград "лъвовете" приемат Австрия в трета среща от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г.! И този път всичко е на живот и смърт!

Ако момчетата на Росен Барчовски загубят тази среща, то те няма да продължат напред към втората поредица важни мачове. Но ако победят, шансовете се запазват.

Къде и кога да гледате?

Мачът България - Австрия ще бъде излъчен пряко само и единствено по bTV Action!

Самата среща в Ботевград е с начален час 18:00 ч. днес, 16 август.

Студиото преди мача стартира точно в 17:30 ч. с водещи Петър Бакърджиев и Илия Илиев. Очаквайте ексклузивни мнения, видеа и анализи в студиото ни!

Снимка: Lap.bg

Честит рожден ден!

Точно днес Росен Барчовски става на 65 години, така че победа би била перфектният подарък за националния селекционер.

Успех в мача си пожела и младата звезда на тима Борислав Младенов - син на Георги Младенов. Той стана на 25 вчера, 15 август.

Ясно е, че победата е търсеното нещо, но този път, заради двете предишни загуби, "лъвовете" ще търсят и разлика.

Снимка: Lap.bg

За да се запазят шансовете за класиране напред, то България трябва да победи Австрия с 13 и повече точки. Толкова бе разликата в първия мач във Виена, когато съперникът ни записа успех с 88:76.

Групата

В момента България е без победа в тройката и на последно място.

Австрия има 2 победи и 1 загуба, Нидерландия е със същия актив.

Първите два тима се класират за следващия етап от квалификациите.

Контузени, отсъстващи

Със сигурност голям удар за Барчовски и състава ще е контузията на топ реализатора при загубата от Нидерландия - Александър Стоименов.

За срещата днес няма да е наличен още Йордан Минчев. Клубният му Найнърс Кемниц е постигнал договорка той да е в националния тим само за първите два мача.

Александър Везенков вероятно ще е сред публиката в Ботевград, тъй като най-добрият ни баскетболист продължава да лекува контузия в глезена.

Ще запазят ли баскетболистите ни шансове за класиране напред? Гледайте тази вечер, 16 август от 17:30 ч., пряко по bTV Action България - Австрия!

Снимка: Lap.bg

