Левски привлече македонски защитник

Никола Серафимов подписа като свободен агент

Левски привлече македонски защитник
levski.bg

Левски привлече Никола Серафимов. Договорът на столичния гранд с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 г., а трансферът стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския Видеотон.

Кой е той?

Серафимов е роден на 11 август 1999 г. в Скопие (Северна Македония). Юноша е на местния Вардар, с който подписва и първия си професионален договор. Записва 15 мача с екипа на тима от Скопие и печели титлата през сезон 2019/2020.

В средата на 2017 г. е преотстъпен на Пелистер Битоля, за който изиграва 3 мача. През лятото на 2018 г. е отдаден под наем на Брегалница Щип. В средата на 2020 г. преминава в Брера Струмица, с чийто екип изиграва 25 мача.

През лятото на 2021 г. става част от унгарския Залаегерсег, където записва 33 мача с 4 гола. Година по-късно е трансфериран в друг местен клуб – Видеотон, с чийто екип изиграва 73 мача и вкарва 3 гола.

Снимка: levski.bg

Серафимов има 22 мача и гол с националния екип на Северна Македония. На 5 юни 2022 г. дебютира за представителния тим на родината си при успеха над Гибралтар като гост с 2:0. Вкарва първия си гол при домакинската победа с 1:0 над Латвия.

Бранителят е петият нов на "Герена" това лято, след Рилдо, Радослав Кирилов, Мартин Луков и Мазир Сула.

