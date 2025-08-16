bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Сметките: Какво трябва да стане, за да се класират напред баскетболистите?

Предстоят два важни мача! Гледайте ги само и единствено по bTV Action!

Сметките: Какво трябва да стане, за да се класират напред баскетболистите?
Lap.bg

Българският национален отбор е притиснат до стената! И трябва да направи всичко възможно да се измъкнат от там!

Офанзивата им започва още днес - срещу Австрия

Националите играят предварителен етап на квалификациите за световното първенство в Катар през 2027 г. И днес, 16 август, им предстои домакинство на Австрия в Ботевград.

Мача може да гледате пряко само и единствено по bTV Action, като студиото ни стартира точно в 17:30 ч.!

Нищо за губене!

В предишните два мача момчетата на рожденика днес Росен Барчовски загубиха съответно от Австрия (76:88) и Нидерландия (70:81)

Това ни поставя на последно място в групата и прави задачата на България много трудна.

Снимка: Lap.bg

Двата ни съперника си размениха по една победа в мачовете помежду им и сега са с еднакъв актив - 2 победи и 1 загуба. Австрия е на първа позиция заради по-добра точкова разлика. 

За следващата фаза на квалификациите се класират тимовете на първите две места. 

Важните точки

Как България да си осигури място там?

За тази цел "лъвовете" се нуждаят от две задължителни победи! И то не какви! 

Днес, 16 август, момчетата на Барчовски трябва да постигнат успех с 13 или повече точки, за да запазят шансове.

В сряда, 20 август, "лъвовете" гостуват на Нидерландия, като мача също ще в покажем единствено и само по bTV Action. 

Там разликата в наша полза при крайния резултат трябва да е задължително 12 и повече точки, при победа с желан резултат днес! 

Липсващите

Задачата за родния тим ще е доста трудна! Особено при липсата на звездите. 

Най-добрият ни действащ баскетболист и MVP на редовния сезон в Евролигата Александър Везенков се очаква в Ботевград, но не на паркета. Асът на Олимпиакос продължава да лекува контузия в глезена. 

Снимка: Lap.bg

Със сигурност голям удар за Барчовски и състава ще е контузията на топ реализатора при загубата от Нидерландия - Александър Стоименов.

За срещата днес няма да е наличен още Йордан Минчев. Клубният му Найнърс Кемниц е постигнал договорка той да е в националния тим само за първите два мача. 

Ще запазят ли баскетболистите ни шансове за класиране напред? Гледайте тази вечер, 16 август от 17:30 ч., пряко по bTV Action България - Австрия! 

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България баскетбол победа австрия точки росен барчовски Нидерландия предквалификации

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Те идват в Кърджали: Ултраси на Ракув биха израелци заради транспарант (ВИДЕО)

Те идват в Кърджали: Ултраси на Ракув биха израелци заради транспарант (ВИДЕО)
Министър Иван Пешев пред bTV: Търсим терен за нов Национален стадион (ВИДЕО)

Министър Иван Пешев пред bTV: Търсим терен за нов Национален стадион (ВИДЕО)
Борислав Младенов на 25: Пожелавам си победа над Австрия! (ВИДЕО)

Борислав Младенов на 25: Пожелавам си победа над Австрия! (ВИДЕО)
Левски привлече македонски защитник

Левски привлече македонски защитник
България е на полуфинал на световното!

България е на полуфинал на световното!

Последни новини

Те идват в Кърджали: Ултраси на Ракув биха израелци заради транспарант (ВИДЕО)

Те идват в Кърджали: Ултраси на Ракув биха израелци заради транспарант (ВИДЕО)
Всичко или нищо! Къде и кога да гледате най-важния мач на България?

Всичко или нищо! Къде и кога да гледате най-важния мач на България?
50 000 плакаха за Жота:

50 000 плакаха за Жота: "Тази вечер сме едно заради двама братя, които вече ги няма"

"Свалям моя треньор": Голият Григор Димитров тренира Ейса (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV