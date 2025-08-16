Сметките: Какво трябва да стане, за да се класират напред баскетболистите?

Българският национален отбор е притиснат до стената! И трябва да направи всичко възможно да се измъкнат от там!

Офанзивата им започва още днес - срещу Австрия.

Националите играят предварителен етап на квалификациите за световното първенство в Катар през 2027 г. И днес, 16 август, им предстои домакинство на Австрия в Ботевград.

Мача може да гледате пряко само и единствено по bTV Action, като студиото ни стартира точно в 17:30 ч.!

Нищо за губене!

В предишните два мача момчетата на рожденика днес Росен Барчовски загубиха съответно от Австрия (76:88) и Нидерландия (70:81).

Това ни поставя на последно място в групата и прави задачата на България много трудна.

Снимка: Lap.bg

Двата ни съперника си размениха по една победа в мачовете помежду им и сега са с еднакъв актив - 2 победи и 1 загуба. Австрия е на първа позиция заради по-добра точкова разлика.

За следващата фаза на квалификациите се класират тимовете на първите две места.

Важните точки

Как България да си осигури място там?

За тази цел "лъвовете" се нуждаят от две задължителни победи! И то не какви!

Днес, 16 август, момчетата на Барчовски трябва да постигнат успех с 13 или повече точки, за да запазят шансове.

В сряда, 20 август, "лъвовете" гостуват на Нидерландия, като мача също ще в покажем единствено и само по bTV Action.

Там разликата в наша полза при крайния резултат трябва да е задължително 12 и повече точки, при победа с желан резултат днес!

Липсващите

Задачата за родния тим ще е доста трудна! Особено при липсата на звездите.

Най-добрият ни действащ баскетболист и MVP на редовния сезон в Евролигата Александър Везенков се очаква в Ботевград, но не на паркета. Асът на Олимпиакос продължава да лекува контузия в глезена.

Снимка: Lap.bg

Със сигурност голям удар за Барчовски и състава ще е контузията на топ реализатора при загубата от Нидерландия - Александър Стоименов.

За срещата днес няма да е наличен още Йордан Минчев. Клубният му Найнърс Кемниц е постигнал договорка той да е в националния тим само за първите два мача.

Ще запазят ли баскетболистите ни шансове за класиране напред? Гледайте тази вечер, 16 август от 17:30 ч., пряко по bTV Action България - Австрия!

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK