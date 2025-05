Клуйверт: Трябва да съм в Рекордите на Гинес

Синът на легендарния футболист Патрик Клуйверт - Джъстин, сподели, че най-сетне се чувства като у дома си. Той се установи в Борнемут, след като обиколи първенствата на Нидерландия, Италия, Германия, Франция, и Испания.

Нидерландският национал обаче едва ли смята, че това е проблем. Той е вкарал поне един гол във всяко едно първенство, в което е играл. "Трябва да бъда в Книгата на рекордите Гинес. Мисля, че съм първият футболист с попадения шестте най-силни шампионата в Европа. Разбира се, ако Нидерландия се брои", споделя Клуйверт.

След като направи своя дебют за Аякс на 17-годишна възраст, Клуйверт отбеляза голове за Рома в Италия, РБ Лайпциг в Германия, Ница във Франция и Валенсия в Испания. През юни 2023 година той подписа с Борнемут, като трансферът донесе почти 12 милиона евро на Рома.

Останалите, вкарвали в топ 5 първенствата на Стария континент, са румънският нападател Флорин Радучою и черногорският таран Стеван Йоветич.

Според Transfermarkt нидерландската Ередивизи е на седмо място е Европа, като пред нея е лигата на Португалия.

Джъстин, който ще навърши 26 след няколко дни, се радва на добър сезон в Борнемут. "Черешките" имат шанс да играят в Европа през следващата кампания. Клубът, воден от Андони Ираола, се намира на 10-о място във Висшата лига - само на 1 точка зад осмия Фулъм при оставащи 4 мача до края.

"Говорим за целта всеки ден. Вярваме в това и ще дадем 100% от себе си, за да се случи", добавя Клуйверт.

През този сезон той има 13 гола и 8 асистенции в 35 срещи. Нападателят се превърна в първия играч на Борнемут, който има заслуга за 4 или повече попадения в един мач във Висшата лига - при победата с 4:1 над Нюкясъл.

It took Justin Kluivert just 45 minutes to score more league goals than his dad Patrick at St James' Park! pic.twitter.com/qoO4gNCSB7