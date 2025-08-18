bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лийдс се завърна с победа във Висшата лига

Илия Груев влезе и стана 10-ият българин, играл в английския елит

Лийдс се завърна с победа във Висшата лига
Reuters

Лийдс на Илия Груев се завърна с победа във Висшата лига! Йоркширци спечелиха с 1:0 срещу Евертън у дома в откриващия кръг от сезона.

Националът влезе в игра в 78' на мястото на капитана Итън Ампаду.

Така Груев стана 10-ият българин с минути във Висшата лига, като се нареди до Бончо Генчев (Ипсуич), Радостин Кишишев (Чарлтън), Светослав Тодоров (Уест Хем, Уигън, Портсмут), Стилиян Петров (Астън Вила), Димитър Бербатов (Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм), Валери Божинов (Манчестър Сити), Мартин Петров (Манчестър Сити), Станислав Манолев (Фулъм) и Александър Тонев (Астън Вила).

Снимка: Reuters

Отлични смени

Груев беше част от тройна смяна, а заедно се включиха Джак Харисън и Лукас Нмеча. Именно последният донесе трите точки на домакините в 84', когато беше точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на капитана Джеймс Тарковски.

Успехът е седми за Даниел Фарке като мениджър във Висшата лига. Той има и 6 победи начело на Норич. Едва за трети път в историята два от трите новака спечелиха на старта. Другият е Съндърланд, който се наложи с 3:0 над Уест Хем като домакин.

Евертън започна с поражение в четвърти пореден сезон. В следващия кръг "карамелите" приемат Брайтън, докато Лийдс има тежка задача - визита на един от фаворите за титлата - Арсенал.

Снимка: Reuters

