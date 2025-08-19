"Бях на 14 години и държах торба, пълна с ракия“: Срещата, която промени живота на Уейн Рууни

Уейн Рууни, легенда на националния отбор и Манчестър Юнайтед, публично призна, че е пил в ранното си детство. Докато тренира в родния си клуб Евертън като 14-годишен, треньор на младежи го среща на улицата и разговор с него променя живота на Рууни. „Винаги ще си спомням един инцидент, когато бях на около 14 години. Направих неща, които вероятно не е трябвало да правя.

По това време мениджърът на отбора до 19 години на Евертън е Колин Харви. Той ме видя да пресичам улицата с торба, пълна със сайдер и ябълкова ракия. Разбира се, това е не е окей, когато си на 14 години“, каза той в интервю за BBC.

Дори и до днес, когато е на 39 години, Рууни помни

„Той ме дръпна настрана и каза: „Знаеш ли, ако продължаваш да правиш това, ще разрушиш всичко, което имаш - таланта си, способностите си... Трябва да се съсредоточиш върху себе си, защото можеш да играеш не само за Евертън, но и за Англия.“

Снимка: БГНЕС

„Мисля, че това беше моментът, в който си помислих - трябва да спра. Спрях да излизам с приятелите си. Ходех на училище, после на тренировка, после се прибирах, лягах пред огъня и просто заспивах. Правех това постоянно в продължение на няколко години и изведнъж се оказах в първия отбор на Евертън“, каза Рууни.

120 мача, 53 гола за Англия

Година след този разговор, Уейн Рууни дебютира за националния отбор на Англия на 15, а на 18 вече е в първия отбор. Носи фланелката на "Трите лъва" до 2018 г. и изиграва 120 мача, отбелязвайки 53 гола. Само великият вратар Питър Шилтън има повече участия за националния отбор от него (125), докато вечният списък включва Дейвид Бекъм (115), Стивън Джерард (114), Боби Мур (108), Ашли Коул (107) и все още активният Хари Кейн (107)...

„Мисля, че разговорът с Колин Харви беше повратна точка“, заключи победителят в Шампионската лига с Юнайтед и най-добрият английски футболист на XXI век.

