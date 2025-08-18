Специя напред за Купата на Италия, Петко Христов вкара дузпа

Специя на Петко Христов се класира за втория кръг в турнира за Купата на Италия. Тимът на българина продължи напред след победа с 4:2 с дузпи срещу Сампдория в дербито на Лигурия.

В редовното време двубоят завърши 1:1 - Лиъм Хендерсън откри за "моряците" в 34', но Специя изравни в 36' чрез Габриеле Артистико.

Родният защитник влезе като резерва в 62' и отбеляза една от дузпите. От съотборниците му точни бяха още Едоардо Солери, Рашид Куда и Салваторе Еспозито.

Драма с дузпи

За Сампдория реализираха Марвин Къни и Виктор Наро, а Хендерсън и Педрола бяха спрени от 18-годишния страж на домакините Диего Маскарди.

Така Специя удължи на 4 мача серията си без загуба от Сампдория. Последното поражение на "белите" в дербито е с 1:2 като гости в Серия "Б" на 24 ноември 2023 г.

Във втория кръг Специя гостува на елитния Парма. Срещата е насрочена за 24 септември на Стадио Енио Тардини.

