bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Специя напред за Купата на Италия, Петко Христов вкара дузпа

Тимът на българина се наложи в дербито на Лигурия

Специя напред за Купата на Италия, Петко Христов вкара дузпа

Специя на Петко Христов се класира за втория кръг в турнира за Купата на Италия. Тимът на българина продължи напред след победа с 4:2 с дузпи срещу Сампдория в дербито на Лигурия.

В редовното време двубоят завърши 1:1 - Лиъм Хендерсън откри за "моряците" в 34', но Специя изравни в 36' чрез Габриеле Артистико.

Родният защитник влезе като резерва в 62' и отбеляза една от дузпите. От съотборниците му точни бяха още Едоардо Солери, Рашид Куда и Салваторе Еспозито.

Драма с дузпи

За Сампдория реализираха Марвин Къни и Виктор Наро, а Хендерсън и Педрола бяха спрени от 18-годишния страж на домакините Диего Маскарди.

Така Специя удължи на 4 мача серията си без загуба от Сампдория. Последното поражение на "белите" в дербито е с 1:2 като гости в Серия "Б" на 24 ноември 2023 г.

Във втория кръг Специя гостува на елитния Парма. Срещата е насрочена за 24 септември на Стадио Енио Тардини.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

купа Италия сампдория дерби победа дузпа лигурия специя петко христов втория кръг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Футболист почина след неуспешна операция

Футболист почина след неуспешна операция

"Китаец" и контузеният Десподов в тима за Испания и Грузия

Срив за Григор Димитров

Срив за Григор Димитров

Тежък удар по Наполи - Лукаку легна под ножа

Тежък удар по Наполи - Лукаку легна под ножа
Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)

Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)

Последни новини

Тежък удар по Наполи - Лукаку легна под ножа

Тежък удар по Наполи - Лукаку легна под ножа
Футболист почина след неуспешна операция

Футболист почина след неуспешна операция
Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)

Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)
Футболист не се върна от почивката си, обвиняват приятелката му

Футболист не се върна от почивката си, обвиняват приятелката му
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV