bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболист почина след неуспешна операция

Виктор Боневски бе само на 21

Футболист почина след неуспешна операция

21-годишен футболист почина след неуспешна операция. Македонецът Виктор Боневски загуби битката със злокачествено образувание в коремната област.

Полузащитникът прекъсваше многократно кариерата си, след като беше диагностициран с рак на тестисите и рак на корема, при засегнати няколко органа.

След дълга битка

Лечението на Боневски продължи в Турция, за което се събираха средства чрез дарителска кампания. В нея се включиха много граждани и обществени личности.

"С дълбока тъга и недоверие приехме новината за смъртта на Виктор Боневски. ФК Ню Старс загуби член, наш футболист и част от семейството. Със своята любов към футбола, всеотдайност и другарство, Виктор остави незаличима следа в нашия клуб"

"В тези трудни моменти изказваме искрените си съболезнования на семейството, роднините и всички негови близки. Нека паметта за Виктор остане с нас завинаги, а неговата доброта и спортменски дух да бъдат пример за бъдещите поколения. Нека почива в мир.", написаха от Ню Старс - първия клуб на играча.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

операция почина заболяване виктор боневски

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Китаец" и контузеният Десподов в тима за Испания и Грузия

Срив за Григор Димитров

Срив за Григор Димитров

Арника, мента, джинджифил: Какво слага Ламин Ямал на косата си? (ВИДЕО)

Арника, мента, джинджифил: Какво слага Ламин Ямал на косата си? (ВИДЕО)
НБА звезда с ограничителна заповед за бивша. Искала да му реже пръстите

НБА звезда с ограничителна заповед за бивша. Искала да му реже пръстите
Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Последни новини

Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)

Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)
Футболист не се върна от почивката си, обвиняват приятелката му

Футболист не се върна от почивката си, обвиняват приятелката му
Сълзи на старта на сезона: Семейството на Жота посети Анфийлд и Молиню

Сълзи на старта на сезона: Семейството на Жота посети Анфийлд и Молиню

"Китаец" и контузеният Десподов в тима за Испания и Грузия

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV