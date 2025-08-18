21-годишен футболист почина след неуспешна операция. Македонецът Виктор Боневски загуби битката със злокачествено образувание в коремната област.

Полузащитникът прекъсваше многократно кариерата си, след като беше диагностициран с рак на тестисите и рак на корема, при засегнати няколко органа.

След дълга битка

Лечението на Боневски продължи в Турция, за което се събираха средства чрез дарителска кампания. В нея се включиха много граждани и обществени личности.

"С дълбока тъга и недоверие приехме новината за смъртта на Виктор Боневски. ФК Ню Старс загуби член, наш футболист и част от семейството. Със своята любов към футбола, всеотдайност и другарство, Виктор остави незаличима следа в нашия клуб"

"В тези трудни моменти изказваме искрените си съболезнования на семейството, роднините и всички негови близки. Нека паметта за Виктор остане с нас завинаги, а неговата доброта и спортменски дух да бъдат пример за бъдещите поколения. Нека почива в мир.", написаха от Ню Старс - първия клуб на играча.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK