Алкарас триумфира и в Синсинати, Синер се отказа (ВИДЕО)

Шеста титла за Карлос Алкарас през настоящия сезон! Испанецът триумфира и в Мастърс 1000 турнира в Синсинати (САЩ).

Във финала световният №2 победи лидера в ранглистата Яник Синер (Италия), който се отказа след едва 23 минути на корта при резултат 0:5 гейма.

Синер се оттегли заради изтощение, предизвикано от вирус. Италианецът не изглеждаше добре в жегата и поиска лекарска помощ, след която обяви, че не може да продължи.

Синер не издържа

"Много, много съжалявам, че ви разочаровам. От вчера не се чувствах добре. Мислех, че ще се подобря през нощта, но се оказа по-зле. Опитах се да изляза, опитах се да играя, но не можах да понеса повече, така че много съжалявам.", обърна се Синер към феновете.

Трофеят е под №22 за Алкарас на ниво АТР и първи в Синсинати.

Загубата сложи край на серията от 26 успеха за Синер на твърди кортове. На водача в ранкинга предстои да защитава титлата си от US Open.

