Край на сагата: Осимен избра саудитските милиони

Въпреки интереса от страна на Арсенал, Челси и ПСЖ, нигерийският национал Виктор Осимен реши да напусне Европа и ще продължи кариерата си в саудитския Ал Ахли.

Наполи и Ал Ахли са се договорили за трансфера, който ще възлиза на 80 милиона евро плюс бонуси, а Осимен ще получи заплата, каквато никой в ​​Европа не може да му предложи.

Той ще подпише четиригодишен договор за 25-30 милиона евро, като най-важното е, че е избрал в договора да има клауза за откупуване, ако иска да се върне на Стария континент.

BREAKING: Napoli reach total agreement with Al Ahli for Victor Osimhen!



Club to club deal done for €75/80m total package, Al Ahli have already booked a medical.



Four year contract worth €25/30m per season net to Osimhen + RELEASE clause.



Final green light up to Victor. pic.twitter.com/EEAm9mdtgJ