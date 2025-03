Кристиано Роналдо: Не изглеждаш като мен, много си грозен (ВИДЕО)

Куриозна ситуация с участието на Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда привлича вниманието на и извън терена, а действията му често стават причина за бурни дискусии.

Носителят на пет "Златни топки" се пошегува със свой "двойник" преди мача на неговия Ал Насър срещу Ал Шабаб.

Фенът бе на трибуните с фланелка на Португалия. Прическата му доста наподобяваше тази на футболиста, който го забеляза, докато загряваше за мача. Роналдо продължи с упражненията, но изведнъж реши да се обърне към запалянкото.

"Братле, не изглеждаш като мен, много си грозен", заяви 40-годишният Роналдо. На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда, че запалянкото му отговоря, но не се чува точно какво. Фенът все пак се усмихна и вдига палеца си с думите: "Ти си най-добрият, братле. Ти си най-добрият!"

