Македонци обърнаха Лудогорец, 38-годишен наказа "орлите"

Загуба за Лудогорец в първия мач от плейофите на Лига Европа. "Орлите" отстъпиха с 1:2 на Шкендия след обрат в Скопие.

На ст. Тоше Проески, Дерой Дуарте изведе българския шампион напред в 17', но съперникът стигна до победата с попадения на Лиридон Латифи в 35' и 38-годишния си капитан Бесарт Ибрахими в 60'.

Реваншът на Хювефарма Арена е насрочен за след седмица - четвъртък (28 август).

Грешна стъпка в Скопие

В 9' защитата на българския шампион беше елиминирана и Латифи остана сам срещу Серджио Падт, но ударът му беше спасен.

Последва натиск на Лудогорец, материализиран от Дуарте в 17'. Петър Станич центрира, а националът на Кабо Верде не остави шансове на стража Бубакар Гайе - бивш играч на Локомотив София.

В 35' македонците изравниха след страхотно попадение на Латифи от пряк свободен удар от около 25 м.

През втората част домакините оформиха обрата. В 60' Роналдо Уебстър пусна за Латифи, който намери Бесарт Ибраими в наказателното поле и 38-годишният капитан на Шкендия преодоля Падт.

В 66' Лудогорец Ивайло Чочев намери Бърнард Текпетей, който шутира, но Гайе бе на висота.

В 88' вратарят спря и Станислав Иванов. Домакините също имаха ситуации, но не се възползваха.

Съставите

Шкендия: 24. Бабукар Гайе - 2. Александър Трумци, 15. Имран Фетай, 5. Клисман Каке, 11. Роналдо Уебстър - 4. Решат Рамадани, 6. Адаму Алхасон (90'+2' - 26. Анес Мелики) - 29. Фабрис Тамба (90'+2' - 16. Мевлан Мурати), 17. Арбин Зейнулай (72' - 10. Ендрит Красники), 77. Лиридон Латифи (72' - 19. Ване Кръстевски) - 7. Бесарт Ибрахими (К) (85' - 8. Флорент Рамадани)

Лудогорец: 1. Серджио Падт – 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси, 23. Дерой Дуарте (66' - 18. Ивайло Чочев) – 77. Ерик Маркус (81' - 99. Станислав Иванов), 14. Петър Станич (66' - 26. Филип Калоч), 8. Мунир Шуиар (66' - 37. Бърнард Текпетей) – 29. Ив Ерик Биле (72' - 10. Матеус Машадо)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK