Напаст Божия: Луди по секса буболечки връхлитат US Open

Луди по секса буболечки заплашват с терор последния за годината тенис турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ. Надпреварата вече започна, играят се квалификации. Основната схема стартира следващата седмица.

Организаторите официално предупредиха тенисистите и зрителите да внимават за появата на петнисти цикади, чиято популация в момента бележи експлозивен ръст. Досадните създания са забелязани в 29 от 62-те окръга на щата Ню Йорк по време на горещото лято. Флашинг Медоус, където се провежда US Open, е четвъртият по големина обществен парк в щата с обща площ от 363 хектара.

Феновете и играчите получиха съвет как да постъпят, ако забележат насекоми на територията на комплекса. Първо - да съобщят на местните власти. И второ - да смачкат буболечката до смърт!

Пълно унищожение

Цикадите унищожават всичко, през което преминат - от зеленчукови градини до овощни дървета. Те обикновено се излюпват в края на май. Хората най-често ги забелязват, докато трескаво се чифтосват през август.

Кели Хувър, професор по ентомология в Държавния университет на Пенсилвания, се опасява, че насекомите ще се разпространят като горски пожар из цялата страна. "Те скачат на влакове, самолети и кораби. Тези същества са смели стопаджии", обяснява тя.

Надпреварата в Ню Йорк ще пропусне все още невъзстановеният от контузия Григор Димитров. Шансове за основната схема запазва Виктория Томова, която вече стартира с победа в квалификациите.