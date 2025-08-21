bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Напаст Божия: Луди по секса буболечки връхлитат US Open

Призоваха тенисистите и зрителите да ги смачкват до смърт

Напаст Божия: Луди по секса буболечки връхлитат US Open

Луди по секса буболечки заплашват с терор последния за годината тенис турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ. Надпреварата вече започна, играят се квалификации. Основната схема стартира следващата седмица.

Организаторите официално предупредиха тенисистите и зрителите да внимават за появата на петнисти цикади, чиято популация в момента бележи експлозивен ръст. Досадните създания са забелязани в 29 от 62-те окръга на щата Ню Йорк по време на горещото лято. Флашинг Медоус, където се провежда US Open, е четвъртият по големина обществен парк в щата с обща площ от 363 хектара.

Феновете и играчите получиха съвет как да постъпят, ако забележат насекоми на територията на комплекса. Първо - да съобщят на местните власти. И второ - да смачкат буболечката до смърт!

Пълно унищожение

Цикадите унищожават всичко, през което преминат - от зеленчукови градини до овощни дървета. Те обикновено се излюпват в края на май. Хората най-често ги забелязват, докато трескаво се чифтосват през август.

Кели Хувър, професор по ентомология в Държавния университет на Пенсилвания, се опасява, че насекомите ще се разпространят като горски пожар из цялата страна. "Те скачат на влакове, самолети и кораби. Тези същества са смели стопаджии", обяснява тя.

Надпреварата в Ню Йорк ще пропусне все още невъзстановеният от контузия Григор Димитров. Шансове за основната схема запазва Виктория Томова, която вече стартира с победа в квалификациите. 

Тагове:

сащ ню йорк насекоми us open буболечки цикади Открито първенство на САЩ

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)

Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)
Локо София с нова писта до половин година (ВИДЕО)

Локо София с нова писта до половин година (ВИДЕО)
ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

ЦСКА се раздели с още един ключов футболист
МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

Последни новини

Наби нашата Светлана Каменова в Париж, а сега иска още кръв

Наби нашата Светлана Каменова в Париж, а сега иска още кръв
Тенис звезди цъфнаха в платформа за възрастни (ВИДЕО)

Тенис звезди цъфнаха в платформа за възрастни (ВИДЕО)
МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

Олимпийският шампион Иван Иванов отива на съд заради подкуп

Олимпийският шампион Иван Иванов отива на съд заради подкуп

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV