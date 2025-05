Кристиано Роналдо с първи гол за Португалия (ВИДЕО)

Синът на суперзвездата Кристиано Роналдо отбеляза първия си гол за младежкия отбор на Португалия до 15 години срещу Хърватия.

Кристиано Роналдо-младши реализира още в 12', като след мощен удар топката се удари в горната греда и влетя неспасяемо във вратата.

След това 14-годишния Кристиано отпразнува попадението си в типичния стил на своя баща. След това той бе обграден от своите съотборници.

First two goals ever for Cristiano Ronaldo Jr with Portugal U15! pic.twitter.com/pB9eOElOOq