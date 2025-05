Логистичен проблем с титлата в Хърватия

Битката за титлата в Хърватия е по-епична от всякога. Динамо Загреб, Риека и Хайдук Сплит имат реални шансове да станат шампиони в последния кръг от първенството. Това обаче предизвика малък логистичен проблем.

Динамо Загреб и Риека са на върха с 62 точки, като столичани имат по-добра голова разлика. Хайдук Сплит е на трето място с 60 пункта, но все още е в борбата.

Още по-интересното е, че президентът на Хърватската футболна федерация - Мариян Кустич, ще изчака и трите мача да свършат, за да закара оригиналната титла до стадиона на шампиона с личния си автомобил. Според хърватските медии Кустич ще чака на конкретна точка - пътен възел Босилево II, който е на магистралата между Загреб и Риека.

