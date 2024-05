Марко Ройс купи бира за 80 000 фенове (СНИМКА)

Марко Ройс се сбогува с Борусия Дортмунд, където игра от 2012 г., а след последния мач реши да почерпи феновете с бира.

Германският футболист купи 80 000 бири за близо 120 000 евро и зарадва привържениците, които го подкрепят от години.

"Благодаря ви за всичко, последното питие е за моя сметка", каза Ройс.

Роденият в Дортмунд футболист изигра 294 мача в Бундеслигата за клуба и е отбелязал 120 гола. Общо той има 427 двубоя за Борусия и е четвърти във вечната класация на тима.

Marco Reus treats the entire Südtribüne to free beer! Reus: "Thanks for everything! The farewell beer is on me :-) Yours, Marco."



Reus: "The action had been planned for a while. Carsten Cramer did a great job implementing it."



Reus is paying the bill himself. The free beer is… pic.twitter.com/neO5CfwZr6