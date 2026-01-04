bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мадуро плакал за Меси

Задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от американските власти припомни една подробност, отдавна позната на футболните фенове: Мадуро е луд фен на Барселона и Лионел Меси.

Да, точно така: лидерът на Венецуела, който предизвиква международни кризи и често е обект на остри критики за авторитарния си стил, е плакал при раздялата на легендарния аржентинец с каталунския гранд.

Арестант

Когато суперзвездата си тръгна през 2021 г., Мадуро не се сдържа: Плаках с Меси“, призна той публично на събитие в чест на олимпийските спортисти.

Снимка: Reuters

А ако си мислите, че това е просто мил спомен от детството или спортна симпатия грешите. Това, което направиха с Меси, няма име, няма обяснение. Щом могат да го направят с най-великия играч в историята на футбола, значи могат да го направят с всеки друг“, размахва пръст Мадуро, сякаш лично ръководството на Барселона е заговорило срещу Венецуела.

"Имам договор с клуба!"

Но кулминацията идва с публичните му изяви Мадуро облича екип на Барселона толкова често, че някои вече се чудят дали не е таен шесторазряден играч на клуба. И да, в едно видео той гордо заявява, че е подписал договор“ с каталунците, твърдейки шеговито, че е бил канен да тренира с "блаугранас".

Първо видео показва президента на Венецуела Николас Мадуро след задържането в САЩ

Точно това показва колко дълбоко Меси и Барселона са проникнали отвъд терена, стигайки чак до президентския дворец във Венецуела.

И да, докато светът обсъжда санкциите и ареста, президентът на Венецуела спокойно може да продължава да мечтае за гол с Меси...

Доналд Тръмп: САЩ ще вземат петрола на Венецуела. Господството над Западното полукълбо е наше

