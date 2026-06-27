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Световно първенство по футбол 2026

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Историческо! Кабо Верде продължава към елиминациите!

Сензацията на Мондиал 2026 продължава да мечтае

Историческо! Кабо Верде продължава към елиминациите!
 

Кабо Верде продължава приказката си! След като впечатли срещу световните шампиони Испания и Уругвай, островната държава пренаписва историята, класирайки се на 1/16-финал в дебюта си на мондиал.

Там Кабо Верде ще се изправи срещу световния шампион Аржентина!

Равенството 0:0 със Саудитска Арабия беше достатъчно тимът да се нареди на второ място в група 8, изпращайки Уругвай вкъщи.

Минута по минута: Уругвай - Испания 0:1

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Първите минути бяха равностойни, без сериозни положения пред двете врати, а съдията показа по един жълт картон на всеки отбор.

До почивката "сините акули" имаха инициативата, но не успяха да създадат чисто голово положение. Най-опасното дойде през 22', когато Уили Семедо отправи удар от границата на наказателното поле, но Мохамед Ал Оваис спаси.

Лудия и вратарска грешка закопаха Уругвай

Снимка: Reuters

Втората част бе идентична на първата. Притежанието на топката бе абсолютно поравно, а ние трябваше да чакаме чак до 75', за да видим първото 100-процентово положение в мача. Кабо Верде пропиля златна възможност!

Снимка: Reuters

Елиу Варела изскочи зад отбраната, успя да задържи топката и да я отклони към Ларос Дуарте. Той стреля, но Ал Оваис показа хладнокръвие и отби в корнер.

Снимка: Reuters

В крайна сметка Кабо Верде се превърна в едва третата африканска нация, която остава непобедена в груповата фаза при дебюта си.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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