Историческо! Кабо Верде продължава към елиминациите!
Сензацията на Мондиал 2026 продължава да мечтае
Кабо Верде продължава приказката си! След като впечатли срещу световните шампиони Испания и Уругвай, островната държава пренаписва историята, класирайки се на 1/16-финал в дебюта си на мондиал.
Там Кабо Верде ще се изправи срещу световния шампион Аржентина!
Равенството 0:0 със Саудитска Арабия беше достатъчно тимът да се нареди на второ място в група 8, изпращайки Уругвай вкъщи.
Какво се случи?
Първите минути бяха равностойни, без сериозни положения пред двете врати, а съдията показа по един жълт картон на всеки отбор.
До почивката "сините акули" имаха инициативата, но не успяха да създадат чисто голово положение. Най-опасното дойде през 22', когато Уили Семедо отправи удар от границата на наказателното поле, но Мохамед Ал Оваис спаси.
Втората част бе идентична на първата. Притежанието на топката бе абсолютно поравно, а ние трябваше да чакаме чак до 75', за да видим първото 100-процентово положение в мача. Кабо Верде пропиля златна възможност!
Елиу Варела изскочи зад отбраната, успя да задържи топката и да я отклони към Ларос Дуарте. Той стреля, но Ал Оваис показа хладнокръвие и отби в корнер.
В крайна сметка Кабо Верде се превърна в едва третата африканска нация, която остава непобедена в груповата фаза при дебюта си.
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