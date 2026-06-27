Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лудия и вратарска грешка закопаха Уругвай Испания спечели група 8 на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Уругвай е аут от Мондиал 2026! Тимът на Марсело Биелса отпадна преди елиминациите, след като загуби с 0:1 от Испания в последния кръг от група 8.

Груба грешка на вратаря Фернандо Муслера и странните решения на Лудия им селекционер, сред които смяна на капитана Феде Валверде в 57', закопаха южноамериканците.

Единственото попадение в Сапопан (Мексико) отбеляза Алекс Баена в 42', когато стражът Муслера се намеси нескопосано и топката влетя в мрежата зад него.

Снимка: Reuters

До края урусите се впуснаха в атака, а напрежението се покачи. То взе връх в добавеното време - Агустин Канобио беше изгонен с директен червен картон за опасно влизане в краката на Пау Кубарси.

В крайна сметка фаворитът Испания окупира върха в групата с актив от 7 точки. Сензационно втори е отборът на Кабо Верде, който удържа 0:0 със Саудитска Арабия и продължава напред с 3 точки. Уругвайците остават трети с 2, колкото имат и саудитите.

Снимка: Reuters

Уругвай, чиито ръководители бяха поставили за цел минимум четвъртфинал, не успя да прескочи груповата фаза на втори пореден мондиал, което се случва за първи път в историята на двукратния световен шампион.

В 1/16-финалите Кабо Верде ще се изправи срещу действащия световен шампион Аржентина, докато "Ла Фурия Роха" очаква втория в група 10 - Австрия или Алжир.

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