Не знаех какво е "Златна топка", преди да я спечеля (ВИДЕО)

Бившият играч на Ливърпул, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед - Майкъл Оуен, сподели, че не е знаел какво представлява "Златната топка"... преди да я спечели.

Нападателят бе отличен за най-добър играч в света през 2001 г., въпреки че се водеха спорове дали играчът на Реал Мадрид по това време Раул Гонсалес не я заслужава повече.

Зад Оуен се наредиха имена като Оливер Кан, Дейвид Бекъм, Тиери Анри и Зинедин Зидан. Въпреки това бившият английски национал не знаел, че е спечелил най-престижната индивидуална награда и дори не е знаел какво представлява.

"Когато Жерар Улие ми се обади, той каза: "Ти спечели "Златната топка", а аз отвърнах с думите: "Тренер, какво е това?"

Back in the past! The 2001 Ballon d'Or Ranking with Michael Owen!#ballondor pic.twitter.com/uxpqUQrhGf