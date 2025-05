Нюкасъл спря Челси за Шампионска лига

Нюкасъл победи Челси с 2:0 в решаващ мач в битката за топ четири. След издънката на Манчестър Сити срещу последния в класирането Саутхамптън (0:0 като гост) пътят към третото място бе свободен.

Исторически погледнато „черно-белите“ са удобен съпреник за Челси. „Сините“ са спечелили 31 мача от Висшата лига срещу Нюкасъл, като са побеждавали по-често само Тотнъм (37) и Уест Хем (32).

Но ситуацията не е такава в дома на „свраките“. В последните 12 мача на „Сейнт Джеймсис Парк“, с днешната победа, Нюкасъл печели 8 пъти. Този успех е особено важен, защото с него започва финалния спринт за местата, осигуряващи Шампионска лига в Англия.

Едва 2 минути бяха нужни на Нюкасъл да открият резултата. Още в първата си офанзива „свраките“ имаха претенции за дузпа след като Антъни Гордън беше съборен в наказателното поле. Секунди по-късно обаче Джейкъб Мърфи даде перфектно подаване към Сандро Тонали, който отбеляза четвъртото си попадение този сезон.

През първото полувреме Челси беше абсолютно беззъб в атакуващ план. Първия си удар лондончани направиха чак в 20‘. През 35‘ обаче ситуацията за Челси стана още по-драстична, Николас Джаксън бе спорно изгонен за нарушение срещу Свен Ботман.

Сенегалецът ще пропусне всички останали мачове до края на сезона във Висшата лига. След червения картон, Челси успя да запази резултата 1:0 до почивката.

Nicolas Jackson will be suspended until the end of the season with red card today. pic.twitter.com/6wW8bli8EJ