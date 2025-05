Обрат: Юрген Клоп не се връща

В последните дни усилено се заговори за Юрген Клоп и дали той ще се завърне към треньорската професия. Появи се информация в социалните мрежи, че той ще бъде новият наставник на Рома, след като Клаудио Раниери ще напусне "вълците" след края на сезона.

Мениджърът на Клоп - Марк Косицке, обаче напълно отрече информацията. "Новините, че Клоп ще поеме отбора на Рома са грешни", сподели Косицке, цитиран от италианския журналист Фабрицио Романо.

Jürgen Klopp’s agent Mark Kosicke: “Reports on Klopp becoming new AS Roma manager are not true”, told @winwinallsports. pic.twitter.com/281AAv4i8Y