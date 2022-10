По-възрастен от Бойко Борисов: Крал Казу подобри рекорда си

Повечето професионални футболисти спират с играта на около 35 години. Графата "пенсионер" обаче явно не съществува за японеца Казуйоши Миура. Нападателят отлага отказването вече две десетилетия и продължава да подобрява собствения си рекорд. Миура записа минути на 55 години и 225 дни!

Ветеранът, който стартира професионалната си кариера през далечната 1986 г. и има 89 мача за представителния тим на Япония, в момента носи екипа на четвъртодивизионния местен "Сузука Пойнт Гетърс". Той се появи на терена при успеха с 1:0 срещу "Криасао Шинджуку".

Така Миура слага в малкия си джоб бившия премиер Бойко Борисов, който игра в старата "Б" група за "Витоша" Бистрица на 54 години през 2013-а.

History is rewritten AGAIN!

-

At 55 years 225 days, Kazuyoshi Miura once again broke his record as the oldest Japanese professional footballer when he came on in the 76th minute of the game for Suzuka Point Getters in their 1-0 win against Criacao Shinjuku last Sunday! pic.twitter.com/7T4B0DQMRD