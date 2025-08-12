Двубоят на Кубрат Пулев пропада?

Кубрат Пулев изглежда няма да защитава регулярната световна титла по бокс на WBA срещу Майкъл Хънтър. Двубоят трябваше да се състои на 23 август, но 37-годишният американец обяви официално, че ще се боксира на 11 септември срещу Джарел Милър.
Припомняме, че легендарният Дон Кинг спечели търга за организиране на галавечерта, давайки оферта от 1 100 000 милиона долара. На 23 август залогът трябваше да бъде регулярната титла на WBA, която Кубрат Пулев спечели срещу Махмуд Чар в София през декември 2024 г.
93-годишния Кинг не е никак доволен, че вместо с Кобрата, Хънтър ще се бие с Джарел Милър на 11 септември в Лас Вегас. Той използва социалните мрежи, за да призове за спиране на въпросния мач. Изпратил е и официално писмо до организаторите, като заплашва със съдебен процес.
Самият Хънтър написа в социалните мрежи преди известно време, че "Пулев и неговият отбор продължават да бягат от мача".
В официалния сайт на WBA сблъсъкът между Пулев и Хънтър вече не фигурира в списъка в предстоящи мачове.
Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.
