bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Бокс

Двубоят на Кубрат Пулев пропада?

Съперникът на Кобрата си уреди друг мач

Кубрат Пулев изглежда няма да защитава регулярната световна титла по бокс на WBA срещу Майкъл Хънтър. Двубоят трябваше да се състои на 23 август, но 37-годишният американец обяви официално, че ще се боксира на 11 септември срещу Джарел Милър.

Двубоят пред провал

Припомняме, че легендарният Дон Кинг спечели търга за организиране на галавечерта, давайки оферта от 1 100 000 милиона долара. На 23 август залогът трябваше да бъде регулярната титла на WBA, която Кубрат Пулев спечели срещу Махмуд Чар в София през декември 2024 г.

Снимка: Lap.bg

93-годишния Кинг не е никак доволен, че вместо с Кобрата, Хънтър ще се бие с Джарел Милър на 11 септември в Лас Вегас. Той използва социалните мрежи, за да призове за спиране на въпросния мач. Изпратил е и официално писмо до организаторите, като заплашва със съдебен процес.

Самият Хънтър написа в социалните мрежи преди известно време, че "Пулев и неговият отбор продължават да бягат от мача".

Пораженията, които Кубрат Пулев нанесе на Махмуд Чар (ВИДЕО)

В официалния сайт на WBA сблъсъкът между Пулев и Хънтър вече не фигурира в списъка в предстоящи мачове.

Снимка: Lap.bg

Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

бокс Kубрат Пулев търг защита Майкъл Хънтър регулярна световна титла

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Джорджина каза

Джорджина каза "Да!" на цената на цял частен остров!

Наричай ме

Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)
Юноша подписа с Левски за три години

Юноша подписа с Левски за три години
Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Ако УЕФА разреши: Барселона прави нещо нечувано!

Последни новини

Стрелба на световното първенство. Паника в басейна! (ВИДЕО)

Стрелба на световното първенство. Паника в басейна! (ВИДЕО)
Юноша подписа с Левски за три години

Юноша подписа с Левски за три години
Наричай ме

Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)
Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

Хумелс предпочел младо гадже пред сина си за сбогуването с футбола

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV